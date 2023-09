Emotioneel afscheid en erehaag voor overleden Seven (14) uit Heerhugowaard

Skateboards, bloemen en heel veel tranen: een paar honderd mensen hebben afscheid genomen van de overleden Seven Keijlard (14) uit Heerhugowaard. Familie, vrienden en klasgenoten kwamen samen bij zijn favoriete skatebaan in Oudorp. "We gaan hem enorm missen", reageert een oud-klasgenootje.

Seven had kanker en overleed op maandagochtend in het bijzijn van zijn vader, moeder en zusje. De Munnikenweg in Oudorp stond vanmorgen vol met mensen die Seven een laatste groet wilden brengen. Verschillende aanwezigen kwamen opdagen in een trui of T-shirt van zijn eigen kledinglijn, waarmee hij geld inzamelde om kinderkanker te bestrijden.

Ook zijn klasgenoten kregen vrij van school om afscheid te nemen. "Toen het in de klas werd verteld, moesten we erg huilen. We rouwen allemaal om hem en hebben ook een herdenkingsruimte ingericht op school."

NH was op uitnodiging van de familie aanwezig bij de herdenking. Kijk hieronder naar een samenvatting van het afscheid.

Tekst gaat verder onder video