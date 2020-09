Alkmaar Seven (11) start kledinglijn in zijn strijd tegen kanker: "Ik heb geen tijd om dood te gaan"

HEERHUGOWAARD - Seven Keijlard (11) uit Heerhugowaard heeft een missie: kinderkanker voorgoed uit de wereld helpen. De tiener lijdt aan neuroblastoom, een agressieve tumor vlak bij zijn nier. Onder het motto 'no time to die' startte hij zijn eigen kledinglijn. De opbrengst doneert hij aan het kankerfonds Villa Joep.

In april dit jaar slaat het noodlot toe voor Seven en zijn gezin. Door stom toeval wordt er een kwaadaardige tumor bij hem ontdekt. Tijdens het buitenspelen valt Seven van een klimrek. Eerst lijkt er weinig aan de hand, maar door aanhoudende buikpijn besluiten zijn ouders hem toch te laten onderzoeken. Nachtmerrie De oorzaak van de buikpijn blijkt een scheur in de tumor. "Een nachtmerrie voor iedere ouder. Maar ook een geluk bij een ongeluk, anders hadden we misschien nog steeds niet geweten dat hij ziek is. De tumor is nooit zichtbaar geweest. We hadden niets door, tot die ene valpartij. Hij had er nog wel maanden mee kunnen doorlopen", vertelt zijn moeder. Wat Seven na de schokkende diagnose te wachten staat, is een reeks heftige behandelingen. Hij blijft er zelf nuchter onder."Ik word eerst geopereerd. Dan halen ze de tumor zoveel mogelijk uit mijn buik. Na de operatie krijg ik een heftige chemo, daarna komen de bestralingen en dan krijg ik nog immunotherapie", somt hij op. Duizend volgers Eigenlijk wil hij het helemaal niet over die stomme ziekte hebben. Veel liever vertelt hij over het ontstaan van zijn kledinglijn. "Tussen alle behandelingen door heb ik zoveel mogelijk getekend en ontwerpen gemaakt voor de T-shirts, sweaters, tassen en mondkapjes - die moest ik natuurlijk ook maken vanwege corona", vertelt hij grinnikend. De zaken gaan goed vertelt de kleine kledingdesigner trots. "We krijgen elke dag wel een bestelling binnen. Laatst was ik op de radio geweest en dan gaat het ineens héél erg goed. Ik heb zelfs de duizend volgers op Instagram gehaald, waaronder Bas Smit [man Nicolette van Dam red.], dus het gaat wel hard ja." Tekst gaat verder onder afbeelding:

Wat hij later wil worden als hij groot is, weet hij nog niet. Geen kledingdesigner. denkt hij. Seven heeft een groter doel voor ogen - een ideaal. "Ik wil zoveel mogelijk geld inzamelen voor het kankerfonds Villa Joep, zodat de behandelingen in de toekomst minder zwaar zullen zijn, en dat iedereen die neuroblastoom krijgt, het overleeft." Vechter Op 15 september hebben artsen de tumor zoveel mogelijk uit zijn geprobeerd te verwijderen. Met succes, laat zijn vader weten aan NH Nieuws. "De operatie is goed gegaan, de tumor is eruit. Het gaat elke dag een beetje beter. Hopelijk mag hij snel weer mee naar huis. Dan even aansterken voor de volgende chemo om de laatste beetjes eruit te krijgen. Om weer door te gaan naar het volgende traject: de bestralingen." De beangstigende diagnose en zware behandelingen krijgen z'n grote, aanstekelijke glimlach niet van zijn gezicht. Hij straalt kracht en moed uit - klaar voor de strijd. "Ik krijg heel veel postieve energie van alle mensen die mij en mijn doel steunen. Van alle bestellingen die ik ontvang en de aandacht die ik ermee krijg. Daardoor vind ik het heel leuk om te doen en wil ik het ook blijven doen. Ik moet nog zoveel dingen doen in mijn leven, dat ik eigenlijk niet eens tijd heb om dood te gaan."

Seven tijdens zijn derde chemokuur Instagram: 24.7Seven

Seven wordt overgebracht naar ander ziekenhuis Instagram: 24.7Seven

Seven gaat 'vechten en overwinnen' Instagram: 24.7Seven