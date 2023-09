'No time to die': Seven (14) uit Heerhugowaard overleden na strijd tegen kanker

De 14-jarige Seven Keijlard uit Heerhugowaard is overleden. Drie jaar terug zei de stoere tiener met kanker nog in een interview over z’n eigen kledinglijn: "Ik moet nog zo veel dingen doen in mijn leven dat ik helemaal geen tijd heb om dood te gaan." Hij haalde meer dan 10.000 euro op voor kinderen met kanker. Vrijdag is een herdenkingsdienst, laat zijn familie weten.

Drie jaar geleden bezochten we de creatieve en ondernemende Seven in zijn werkkamer, waar hij honderduit vertelde over zijn eigen ontwerpen:

Het gaat om een agressieve tumor in zijn buik , vlak bij zijn nier. Een operatie, chemotherapie en bestralingen volgen. Tussen de behandelingen door begint de dan 11-jarige Seven zijn eigen kledinglijn '24Seven - No Time To Die'.

Seven overleed op maandagochtend in het bijzijn van zijn nabestaanden. Drie jaar lang vocht hij tegen kanker. Na een val van het klimrek in 2020 wordt de ziekte per toeval door artsen bij hem ontdekt.

Er volgen nieuwe onderzoeken, scans en behandelingen. "Intussen bleven de bestellingen maar doorgaan", vertelt zijn vader Jordy over de kledinglijn van zijn zoon. "Wekelijks kreeg hij steunberichten via Instagram van mensen die vroegen hoe het met hem ging."

Een jaar later hangt opnieuw de vlag uit in huize Keijlard: de tumor is weg, Seven is schoon. "We hebben in die tijd alles gedaan. Hij sprak vaak af met vrienden, om te skaten of in de stad te hangen. Tussen de chemo door zijn we naar New York geweest. En na de laatste bestraling zijn we meteen doorgereden naar Oostenrijk. Wintersport vond hij het leukst."

Hoofdpijn

Na de zomervakantie gaat Seven terug naar school, waar hij enorm naar uitkijkt. Maar als hij aan het einde van zijn eerste lesdag thuiskomt, voelt hij zich niet goed.

"Het is heel snel gegaan. Hij kwam thuis met een beetje hoofdpijn en was misselijk. De volgende dag ging het zo slecht, dat we meteen naar het ziekenhuis zijn gegaan. Daar werd hij onderzocht, maar ze konden niets vinden."

Daar kreeg hij toch weer een opleving. "Hij at en sprak weer, dus dachten artsen dat het met zijn evenwichtsorgaan te maken had en stuurden hem naar huis." Vlak voor het weekend gaat het helemaal mis. Seven kan de pijn nog amper verdragen. "Hij lag in een foetushouding op de bank, dus zijn we naar de spoedafdeling in Amsterdam gegaan."