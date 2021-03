Cruisen in een dikke bak en kitesurfles: dag vol uitgekomen dromen voor zieke Seven

IJMUIDEN - Een bijzondere ontmoeting op het IJmuidense strand gistermiddag: twee helden die op ieder hun eigen manier tegen kanker strijden, spraken daar met elkaar af. Baris Soyogul uit Heemstede loopt en fietst in zes dagen naar Friesland om zijn kinderkankerstichting Kite4Kids te lanceren. En de Heerhugowaardse Seven Keijlard schonk de opbrengsten van zijn eigen kledinglijn, 10.000 euro, onlangs nog aan Villa Joep.

Het is even na vier uur 's middags als Baris het strand komt opgelopen richting de plek waar hij met Seven heeft afgesproken. De twee heren delen dezelfde belangrijke missie: kanker voorgoed de wereld uithelpen.

Seven heeft afgesproken met Baris, zelf ooit kankerpatiënt. Hij zet zich in voor kinderen die met deze ziekte te maken hebben. Zo ook Seven, die vorig jaar de diagnose neuroblastoom kreeg, een agressieve vorm van kinderkanker.

Vanuit de verte komt een knalgroene bolide aangereden, met een glunderende Seven in de passagiersstoel. "Heeft mijn vader geregeld", vertelt hij enthousiast. "Een autodealer heeft kunnen regelen dat ik in mijn droomauto naar IJmuiden werd gereden: een Dodge Challenger Hellcat."

Want dat nieuws sloeg destijds bij beiden in als een bom. Ineens heb je kanker. Hoe ziet je toekomst er dan uit? En heb je die nog wel? Maar in plaats van berusting in het lot te nemen, besloten ze ertegen te strijden.

10.000 euro

Seven heeft al zes chemokuren, twaalf bestralingen en immunotherapieën achter de kiezen. Vorig jaar sprak NH Nieuws hem over zijn zelf opgerichte kledinglijn 24/7, die nog altijd loopt als een trein. De opbrengsten ervan doneert hij aan Villa Joep, een stichting die zich inzet voor kinderen met kanker. "Gekkenhuis. Ik had echt niet verwacht dat ik 10.000 euro bij elkaar zou krijgen. Het is nu iets rustiger, maar ik hoop het straks weer wat drukker te krijgen met mijn nieuwe prints, zodat ik weer zo'n groot bedrag kan overmaken."

Ook voor Seven lijkt het einde van alle ellende in zicht. Hij is klaar met zijn chemo's en bestralingen en heeft net zijn derde immunotherapie achter de rug. "Ik moest elf dagen aan een infuus liggen in het ziekenhuis. Dat was wel zwaar. Ik voelde me eigenlijk best goed, dus ik verveelde me een beetje. Maar gelukkig kon ik gamen en tv kijken."

Hoop en vrijheid

Baris is uiteindelijk genezen van de ziekte, maar weet als geen ander hoe de zorgen en angst je ineens om de keel kunnen vliegen. Een paar jaar geleden stond zijn leven op z’n kop door de plotselinge diagnose kanker. Na een moeilijke tijd startte hij met kitesurfen. "Het heeft mij geholpen om de gevolgen van deze ziekte te verwerken en het gevoel van hoop en vrijheid teruggegeven."