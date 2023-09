'Functie elders' voor hooglanders Heemstede: ze werkten niet

Daarom wordt de familie naar elders overgeplaatst. "In december of januari", aldus een medewerker van Ekogrön.

"We hebben zo'n dertig gebieden op het oog en we gaan eerst onderzoeken waar ze het beste geplaatst kunnen worden. Bijvoorbeeld in gebieden waar een tekort aan runderen is of al veel oudere hooglanders zijn. Dat zijn in ieder geval gebieden tussen Den Helder en Den Haag", aldus de medewerker.

Huiskoetjes

Meer kan en wil hij niet zeggen. "Omdat sommige mensen de dieren misschien al als 'huiskoetjes' beschouwen en ze dan misschien gaan opzoeken. Dat willen we juist voorkomen."

Onlangs vergaderde de Heemsteedse politiek over de hooglanders. Een enkeling wilde de garantie dat de kudde wel bij elkaar blijft. De wethouder gaat er vanuit dat dat het geval zal zijn en ook volgens Ekogrön blijft dat zeer waarschijnlijk zo.