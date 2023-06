Wilde beesten vermomd als knuffeldier, houd vooral afstand van Schotse Hooglanders

"Ze zien er allerschattigst uit maar vergis je niet; Schotse Hooglanders zijn geen schoothondjes. Zeker niet als ze een kalf hebben." Met Rens de Boer bezoeken we in de Grafelijksduinen bij Den Helder één van de kuddes Hooglanders die hij in verschillende natuurgebieden heeft rondlopen.

Natuurlijk Noord-Holland - Schotse Hooglanders - NH Nieuws

Als we de runderen naderen gaat de kop van één van de koeien omhoog. "Zie je, zij heeft een kalf en is nu al waakzaam. Laten we maar wat extra afstand houden." Rens de Boer leeft al zijn hele leven tussen de grote grazers. Zijn vader begon met het fokken van Hooglanders voor natuurgebieden en inmiddels leidt Rens het bedrijf Ekogrön. "De inzet van grote grazers heeft een hoge vlucht genomen sinds konijnen door ziekten zo goed als verdwenen zijn uit de duinen. Schapen, pony's, koeien en Hooglanders moeten nu gras en struiken kort houden zodat de duinen niet helemaal vol groeien met bos." Tekst gaat verder na de foto.

Schotse Hooglanders laten hun sporen achter in de duinen. - NH Nieuws/Stephan Roest

Het is duidelijk te zien waar de Hooglanders hun werk hebben gedaan: het gras is er kort en overal hebben ze wat achtergelaten. "Die drollen zijn een bron van leven. Wij geven de dieren praktisch nooit antibiotica of zo en dat merk je aan hoe de natuur de koeiendrollen waardeert. Veel insecten leggen er hun eitjes in en dat is weer fijn voor vogels." Een paar kauwen levert ter plekke het bewijs. Een drol wordt minutieus uit elkaar gepeuterd en regelmatig geniet een kauw van een fijne snack. Tekst gaat door na de foto.

Houdt afstand tot Schotse Hooglanders, zeker als ze een kalf hebben. - NH Nieuws/Stephan Roest

Terwijl we op ruime afstand, zeker 25 meter, naar de runderen staan te kijken, komen ze ineens vrij resoluut dichterbij. "Ik denk dat ze me hebben herkend", zegt Rens. "In de winter voeren we ze soms een beetje bij. Alleen als het nodig is want we willen ze zo wild mogelijk houden en voorkomen dat ze mensen gaan associëren met eten. Dat kan tot problemen leiden, want zo schattig als ze eruit zien, deze dieren wegen toch een paar honderd kilo en als ze met elkaar gaan ravotten, wil je daar niet tussen staan." Afstand houden dus, is het devies. Ook als de dieren op het pad liggen. "Je mag er altijd omheen lopen. Er heeft nog niemand een bekeuring gekregen omdat ie een stukje van het pad af was om zo ruim om wat Hooglanders heen te wandelen. En je kan altijd nog terug, hè? Zij wonen hier, wij zijn te gast."