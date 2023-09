Utrechter (36) aangehouden in onderzoek naar explosief bij beautysalon in Laren

Een 36-jarige man uit Utrecht is aangehouden, omdat hij mogelijk iets te maken heeft met het explosief dat begin dit jaar voor de deur van een Laurense beautysalon lag. Ook zijn meerdere spullen en de auto van de verdachte in beslag genomen, zo meldt de politie .

Op 17 februari van dit jaar werd Laren opgeschrikt door de vondst van een verdacht pakket voor de deur van de beautyzaak aan de Brink. Hulpdiensten en de Explosieve Opruimingsdienst (EOD) rukten massaal uit en het gebied werd grotendeels afgezet.

Nadat het verdachte pakketje was door de EOD onderzocht, bleek het om een explosief te gaan. Deze is uiteindelijk dezelfde middag verderop in Huizen op een veilige manier tot ontploffing gebracht. Daarop besloot de gemeente in samenspraak met de politie en het OM dezelfde dag de winkel te sluiten.

Utrechtse vestiging beschoten

Een week voor de vondst van het explosief in Laren werd een Utrechtse vestiging van de salon beschoten. De eigenaresse van de salons zei destijds tegen RTV Utrecht 'geschrokken' te zijn en 'geen ruzie of vijanden' te hebben.

Eerder werd in het onderzoek al een 17-jarige man uit Utrecht aangehouden. Hij is inmiddels weer op vrije voeten, maar is nog wel verdachte.

Het onderzoek is volgens de politie in volle gang en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.