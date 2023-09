Waardeloze zomer heeft ook zijn voordelen: minder drenkelingen en vermiste kinderen

Een waardeloze zomer, zoals voorzitter Ruud Cloeck van de reddingsbrigade Bloemendaal het noemt, heeft ook een voordeel. Er zijn minder mensen in zee of op het strand in de problemen gekomen. Aan de kust van Zandvoort tot Parnassia zijn deze zomer desondanks twee mensen verdronken.

"Minder publiek, dus minder ehbo'tjes, minder kinderen zoek en minder reddingen op zee", is de conclusie van Ernst Brokmeier van de Reddingsbrigade Zandvoort. Als hij kijkt naar de cijfers van de keren dat de vrijwilligers ingezet moesten worden, ziet hij in vergelijking met een vorig jaar een logische daling.

Preventief

"Maar preventief zijn we altijd wel druk geweest", zegt Brokmeier "In het voorseizoen was het wel heel erg mooi weer, maar toen waren de vakanties nog niet begonnen", beaamt ook Ruud Cloeck van de reddingsbrigade Bloemendaal.

Daar hebben ze dit jaar volgens Cloeck echt een hele rustige zomer achter de rug. Op het feestgedeelte van het strand bij de paviljoens zijn er amper mensen in nood geraakt door drugs of drank en het aantal vechtpartijen viel volgens Cloeck ook reuze mee. "Precies zoals de burgemeester het had bedacht."

Minder strandfeesten

De scheidende burgemeester Elbert Roest, die deze week zijn laatste werkdagen heeft voordat hij met pensioen gaat, heeft de vip-tafels bij strandpaviljoens aan banden gelegd. Ook zorgde hij ervoor dat er maar twee feesten per weekend gehouden mogen worden. De paviljoens hebben in gezamenlijk overleg hun agenda's ingedeeld. "Maar er zijn ook nog maar vier van de zeven paviljoens die überhaupt openbare feesten geven, op bedrijfsfeesten en bruiloften na", weet Ruud Cloeck.

"En op die feesten worden nu ook andere muziekstijlen gedraaid. Die paviljoenhouders willen geen probleemjongeren aantrekken. Het was daardoor een prima jaar." Voor de voorzitter van de Bloemendaalse reddingsbrigade is duidelijk dat die maatregelen effect hebben gehad.

Kijk hier naar een reportage tijdens het laatste zomerweekend in september, op pad met Ruud Cloeck die dit jaar op de kop af vijftig jaar redder in nood is.