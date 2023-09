Zon en zachte temperaturen: provincie kan genieten van nazomer

Na de roze luchten die we vanmorgen tijdens de zonsopgang konden bewonderen, gaan we een dag vol zon en zachte temperaturen tegemoet. Zelfs het weekend blijven de temperaturen hoger dan normaal, vertelt NH-weerman Jules Geirnaerdt.

Hoewel het op de meeste plaatsen droog blijft, kan er lokaal in de loop van de middag en vanavond nog een drup regen vallen, vertelt Geirnaerdt. "Op de meeste plaatsen blijft het droog, het zal opnieuw een redelijke dag worden." Op veel plaatsen in onze provincie wordt het zelfs een 'vrij goeie dag met mooie opklaringen en af en toe bewolkte momenten'.

Merkbaar zacht

Er staat een zwakke tot matige wind vanuit het zuid tot zuidoosten met windkracht twee tot drie. De wind draait gedurende de dag bij tot zuid, zuidwest. Die warmere jas kan nog steeds blijven hangen, want het weer wordt nazomers lekker. Geirnaerdt. "Er is minder wind dan gisteren en het is merkbaar zacht, met maximumtemperaturen tot wel 22 graden."

Morgen kan daar zelfs nog een graadje bijkomen. Het weerbeeld is dan ongeveer hetzelfde, alleen is er ook kans op wat meer bewolking. Daarnaast blijft het vrijwel overal droog. Donderdag en vrijdag is er iets meer kans op een bui, dan worden de temperaturen waarschijnlijk een paar graden lager.

Herfststorm Agnes

In het weekend blijft het volgens Geirnaerdt overwegend droog, ook kan er een enkele bui vallen. De temperaturen liggen dan tussen de 19 en 20 graden. Dat is volgens de weerman iets hoger dan de gemiddelde temperatuur rond deze tijd van het jaar.

Van herfststorm Agnes, die nu bij Ierland en Schotland woedt, hebben we vooralsnog geen last. "Dat is een vrij pittige situatie met zware windstoten en regen, maar die lijkt niet al te actief te zijn bij ons."