Zomer in herkansing: Reddingsbrigade stelt herfstreces uit

Begin september en de mussen vallen van het dak. Hoewel de vakantie voorbij is, grijpen velen de kans om nog een beetje zon te pakken op het strand. Omdat het de hele week mooi blijft, heeft ook de Reddingsbrigade het herfstreces uitgesteld. "We proberen de hele week met een man of zeven op het strand aanwezig te zijn" zegt Joop de Vries van de Reddingsbrigade IJmuiden.

Op het strand waan je je in juli, kinderen spelen in zee en op het terras nippen bezoekers voorzichtig aan hun eerste witte wijntje met ijs. Pim Duivestein van beachclub Hightide vertelt dat hij zich vanmorgen op weg naar zijn werk al in de handen wreef. Hij verzucht dat je weliswaar het slechte seizoen niet in een week wegpoetst, maar hij neemt zich voor er alles aan te doen om er een geslaagde zomerweek van te maken.

Voorzichtig in zee

Joop de Vries van de reddingsbrigade benadrukt dat voorzichtigheid bij het zwemmen in zee geboden blijft. "Nu het plotseling zo warm is verkijken mensen zich op de temperatuur verschillen", legt hij uit. De zee temperatuur is op dit moment 19 graden.

Als het op het land 30 graden is kan het gevaarlijk zijn zomaar het water in te plonzen. De Vries raadt aan om vooral rustig het water in te gaan, zodat je lichaam geleidelijk went aan de temperatuur van de Zee.