Coldplay-keyboard heeft nieuwe bestemming, Azlan is de gelukkige

Het keyboard dat Coldplay doneerde aan de Stichting Muziek voor Kids heeft een nieuwe bestemming. De 12-jarige Azlan is de gelukkige die vanaf nu op een keyboard van de wereldberoemde band speelt. Edwin Olthof uit Hoorn en Ruben Hoeke uit Krommenie van de stichting hebben nu 500 instrumenten een nieuwe bestemming gegeven aan kinderen die om wat voor reden dan ook geen instrument kunnen krijgen.

De oren van Edwin en Ruben klapperden zowat toen er in juli een mail binnenkwam van het management van Coldplay. Op dat moment was de wereldberoemde band in Amsterdam voor vier optredens in de Johan Cruijff Arena. Of ze een instrument konden doneren aan de stichting, zodat zij er een nieuwe bestemming voor konden vinden? "We dachten eerst: dat zal wel niet waar zijn", grinnikt Edwin. "Maar er kwam steeds meer mailwisseling en het was echt waar."

"Ik denk niet dat hij slaapt voordat hij de hele handleiding heeft gelezen" Moeder van Azlan

De mannen dachten eerst een gitaar binnen te krijgen – op dat instrument richten ze zich voornamelijk – maar het werd een gloednieuw keyboard. Edwin kon het niet laten en heeft hem stiekem een klein beetje uitgetest voordat Azlan hem samen met zijn moeder op komt halen. Vooral de voorgeprogrammeerde geluiden onder de verschillende knoppen vallen in de smaak: "Je kan er echt veel mee", zegt Edwin – zelf ook muzikant - enthousiast.

Award voor Muziek voor Kids De Stichting Muziek voor Kids krijgt een Dutch Blues Award voor het goede werk dat Edwin en Ruben doen, werd gisteren bekend. Die awards zijn een blijk van waardering voor mensen die een belangrijke bijdrage leveren aan de bluesmuziek in Nederland. De award voor Edwin en Ruben is er één voor 'bijzondere prestatie'. "En dat is het ook", zegt Marcel van der Linden, mede-oprichter van de Dutch Blues Foundation, in een reactie aan NH. "In de coronatijd hebben dit initiatief bedacht en het is zo gegroeid, dat vonden we een award waard."

Azlan heeft dubbel geluk: niet alleen heeft hij een prachtig nieuw instrument, hij blijkt nog nooit van Coldplay gehoord te hebben. En dus kan hij alle muziek van de Britse band nog voor de eerste keer ontdekken. Terwijl hij vast het themanummer van Pirates of the Caribbean speelt op het keyboard kijkt zijn moeder lachend toe. "Ik denk niet dat hij slaapt voordat hij de hele handleiding heeft gelezen." Alle instrumenten welkom Hoe uniek en bijzonder een instrument van Coldplay ook is, Edwin benadrukt graag dat de stichting blij is met alle donaties. "De kinderen ook. Het is natuurlijk hartstikke mooi dat Coldplay dit gedaan heeft, maar alle instrumenten zijn van harte welkom." Of in de woorden van Ruben Hoeke, eerder bij NH: "Van Mien in een bloemetjesjurk tot Piet die bij de Hoogovens werkt, die hebben allemaal meegeholpen. Het zou ook bijzonder moeten zijn als Piet uit het dorp een gitaar ter beschikking stelt."