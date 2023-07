Coldplay's donatie geeft vleugels aan gitaaractie van Ruben en Edwin

De actie waarbij Ruben Hoeke uit Krommenie en Hoornse Edwin Olthof gitaren gratis weggeven aan kinderen die het niet kunnen betalen, heeft een nieuwe impuls gekregen door de donatie van Coldplay. De Britse band doneert een keyboard aan de stichting , en dit zorgt voor extra stroom aan donaties die worden opgeslagen in de autospuiterij in Zwaag.

Bekijk hier de reportage bij de autospuiterij in Zwaag. De tekst gaat onder de video verder.

"We werden gebeld door een boekingskantoor, met de mededeling dat er een toerende artiest was die graag een donatie wilde doen aan onze stichting", vertelt Ruben Hoeke van stichting Muziek voor Kids. Hij dacht meteen aan de band Coldplay en zijn vermoeden werd al snel bevestigd. "Ik kreeg een mailtje vanuit Amerika, vanuit hun management."

Wat er uiteindelijk gaat gebeuren met het instrument is nog onduidelijk. "Er zijn heel veel mensen die zeggen dat we het keyboard ook kunnen veilen, zodat we van dat bedrag weer meerdere gitaren kunnen kopen." Toch denkt Hoeke ook aan een andere mogelijkheid: "Ik zit ook te denken om het misschien aan een getalenteerd kind te geven, dat door gebrek aan financiële middelen niet meer kan spelen."

Meer donaties

"Wij zijn een paar jaar geleden begonnen en dat is enorm gegroeid", vertelt Edwin Olthof over de actie. Daarom staat de autospuiterij in Zwaag inmiddels vol met verschillende soorten gitaren, van klassiek tot hardrock, en binnenkort dus het instrument van Coldplay.

Door de media-aandacht voor de gift van de band zijn er ook andere donaties op gang gekomen, waardoor er nieuwe kinderen blij gemaakt kunnen worden. "Het is af en toe zo ontroerend", vertelt Olthof. "Dan staan ze hier met grote ogen en mogen ze een gitaar uitkiezen. Ze staan hier soms met tranen in hun ogen."

Richting de 1.000 gitaren

Op dit moment heeft de stichting 480 gitaren in totaal weggegeven, maar hun ambities zijn groot. "We gaan met de volgende actie wel naar de 550 gitaren, en dan op naar de 1.000!", sluit Olthof enthousiast af.