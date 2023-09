Ook bittere pil voor Jong Ajax dat winst in blessuretijd weggeeft

Ook in de zevende wedstrijd van het seizoen heeft Jong Ajax niet weten te winnen. Vlak voor tijd ging het mis tegen FC Eindhoven. Haarlemmer Ozan Kökcü krulde in de 92e minuut de bal in de kruising. Voor de Amsterdammers scoorde Jaydon Banel in de 37e minuut.

Foto: Jong Ajax - PRO SHOTS / Johan Manders

Met Diant Ramaj onder de doellat begon Jong Ajax vrij aardig aan het thuisduel. Het betekende het eerste optreden van de Duitse doelman die afgelopen zomer overkwam voor zo'n acht miljoen euro van Eintracht Frankfurt. In het begin moest de Amsterdamse motor even op gang komen. Maar gedurende de eerste helft kreeg Jong Ajax met Anass Salah-Eddine in de basis steeds meer kansen. Het ontbrak echter aan scherpte bij spelers als Mika Godts, Gabriel Misehouy en Kristian Hlynsson. Jaydon Banel Meer scherpte was er bij Jaydon Banel. De rechtsbuiten nam in de 37e minuut even de linksbuiten positie in. Dribbelde vervolgens naar binnen en schoot de bal rechts onderin het Eindhovense doel. Tekst loopt door onder de tweet.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Kökcü Na rust ontbrak het aan creativiteit en snelheid bij de talenten van Dave Vos. De trainer wisselde in de tweede helft volop en zag FC Eindhoven ook weinig creëren. De drie punten leken in de spreekwoordelijke tas te zitten. Tot de bezoekers in blessuretijd een vrije trap kregen net buiten het strafschopgebied. Ozan Kökcü schoot dit buitenkansje keurig binnen. Doelman Ramaj raakte de bal nog aan, maar kon de inzet van de oud-speler van Telstar niet voldoende keren. Door het late gelijkspel blijft Jong Ajax de nummer negentien van de eerste divisie. Twee punten uit zeven wedstrijden, alleen Telstar doet het met één punt nog slechter. Opstelling Jong Ajax: Ramaj; Sarfo (Speksnijder/84), Aertssen, Gooijer, Salah-Eddine (Chourak/46); Brandes, Misehouy, Hlynsson (Janse/61); Banel, Kalokoh (Martha/46), Godts (Agougil/61)