Biograaf Auke Kok kijkt met 'Cruijffbril' naar Ajax-crisis

De crisis bij Ajax is groot na de gestaakte wedstrijd tegen Feyenoord (0-3 achter), het ontslag van technisch directeur Sven Mislintat en de roep vanuit supporters om het vertrek van de Raad van Commissarissen. Toen de club de vorige keer in een crisissituatie verkeerde stapte clublegende Johan Cruijff naar voren. Zijn biograaf Auke Kok kijkt daarom met de kennis van het gedachtegoed van Cruijff, naar de huidige situatie van Ajax.

Een zeer bekend gezegde van Johan Cruijff is: soms moet er iets gebeuren voor er iets gebeurt. En daar kan biograaf Auke Kok zich wel in vinden. "Dit kun je wel vangen onder de noemer dat er iets gebeurt", aldus Kok. "Het is een complete chaos en crisis. Opeens blijkt helemaal niks meer te kloppen binnen de club. En eigenlijk ook wel fascinerend dat dus een foto van een blote piemel, de hele club laat instorten"

Hij verwijst naar het ontslag van Marc Overmars, die moest vertrekken bij de club na grensoverschrijdend gedrag. Dat daarmee zo'n verval van de club zou worden ingeleid had Kok niet verwacht. "Dat is toch een soort domino-effect", geeft hij aan. "En uiteindelijk is het bijna een degradatieclub."

Afschermen

Het ontslag van Sven Mislintat is voor Kok reden om terug te kijken naar 2010. Kok heeft een advies voor degene die de positie van technisch directeur in gaat nemen. "Zoals het met Frank de Boer ging na de Cruijff-revolutie, toen stormde het ook nog allemaal", zo blikt hij terug. "Die kon toch onaangedaan met de spelers werken aan het team. Dus een technisch directeur die begrijpt wat de bedoeling is en die de boel afschermt, zodat Steijn en de spelers verder kunnen gaan werken. Er zit best heel wat progressie nog aan te komen in het spel."

Connectie

Hoewel het momenteel crisis is, ziet Kok toch ook nog aanknopingspunten, want in De Klassieker begonnen Hato, Vos, Taylor en Brobbey uit de eigen jeugd in de basis. "Dat is dus heel erg een Cruijffiaans beginsel, vertrouw op je eigen mensen. Ik zou zeggen, blijf bij jezelf en vertrouw op je eigen mensen. Dan houd je in ieder geval, ook als de prestaties tegenvallen, hou je een goede connectie tussen het team en de mensen in het stadion en thuis. Bij de aanhang. Dat is ontzettend belangrijk, dat die connectie er blijft. En accepteer dan dat het af en toe wat minder wordt. Ga dan niet in paniek opeens vijf Kroaten halen of zoiets. Accepteer dat dan. Af en toe een tandje minder, maar je blijft wel jezelf."