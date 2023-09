IJmuiden aA nl Informatieavond RIVM-rapport drukbezocht: "Men moet nu in actie komen voor onze gezondheid!"

In een uitpuilende zaal van het Telstar stadion bezoeken zo'n driehonderd IJmonders de informatieavond die volledig in het teken stond van het langverwachte RIVM-rapport over de gezondheidsrisico's door de uitstoot van de hoogovens. Uit het rapport bleek eerder dat mensen in de IJmond en met name in Wijk aan Zee door de uitstoot van Tata Steel gemiddeld korter leven: zo'n 2,5 maand.

De IJmondgemeenten, de provincie Noord-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) houden de informatiebijeenkomst voor bezorgde burgers. "We wisten al dankzij eerder onderzoek sinds de jaren '70 dat de hoogovens voor gezondheidsschade zorgden. Nu zijn we meer dan vijftig jaar verder en er is nog steeds niets ondernomen. Men wacht zo lang en moet nu voor onze gezondheid in actie komen," zegt een van de bezoekers. Niet iedereen op de informatieavond is bang voor zijn gezondheid. Een bezoeker uit Velsen-Noord ziet de toekomst juist zonnig in: "Als ik tien, twintig jaar geleden de was buiten hing was hij de volgende dag gelijk zwart, dat zie ik nu al een tijdje niet meer. Bovendien zorgen de hoogovens voor veel werkgelegenheid."

"We zijn ons erg bewust van de zorgen die leven en zijn zeer gemotiveerd om daar verandering in te brengen" Hans van den Berg, CEO Tata Steel Nederland