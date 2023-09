Twee ouderen vallen in sinkhole in Alkmaar

Hulpdiensten haastten zich vanochtend naar de Hendrik Ringershof in Alkmaar, nadat een vrouw (79) en een man (83) met een rollator in een sinkhole vielen. Volgens de politie heeft de man een “flinke hoofdwond” en ligt hij in het ziekenhuis.

De twee Alkmaarders maakten vanmorgen een wandeling en liepen op de Hendrik Ringershof, tegenover het vernieuwde Ringersgebouw, toen de grond onder de stenen verzakte en er een groot gat ontstond in het nieuw aangelegde wegdek.

Aan de bizarre valpartij hield de vrouw nagenoeg niets over, de man raakte wel gewond. “Hij liep een flinke hoofdwond op en moet worden behandeld in het ziekenhuis”, laat een politiewoordvoerder weten. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn, is niet duidelijk.

’Enorm geschrokken’

Hoe het zinkgat heeft kunnen ontstaan, is nog een raadsel. De gemeente Alkmaar laat weten met de slachtoffers mee te leven. “Ze zijn vast enorm geschrokken van wat hen overkomen is. Het pad waar zij op liepen, ligt op grond dat binnen het projectgebied ligt van de BPD. We houden hierover nauw contact.”

Volgens de gemeente is er momenteel geen aanleiding voor zorgen over meer zwakke plekken. “We wachten nu op de uitslag van het onderzoek naar de oorzaak. Hierover verwachten we morgenmiddag meer informatie.”