Vader valt met twee kinderen in sinkhole: "Ze zijn kopje onder gegaan"

WORMERVEER - Een vader is vanmorgen met zijn twee kinderen in een sinkhole gevallen. Dit gebeurde op de kruising van Westerstraat met de Krokusstraat. Door een lekkage in de waterleiding ontstond een gat in het trottoir. "Hij was daar aan het fietsen met zijn twee kinderen en viel in het gat. Daarbij zijn ze ook kopje onder gegaan." Honderden huizen zitten zonder water.