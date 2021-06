Wandelpad gesloten door enorm sinkhole in duingebied: "Dit heb ik nog nooit gezien"

Het noodweer van vorige week heeft een flink gat geslagen bij een wandelpad in de Schoorlse duinen. De zogenoemde sinkhole is ruim twee meter diep en twee meter breed. Het wandelpad is in verband met de veiligheid afgesloten. Boswachter Samuelle van Deutekom vertelt in bovenstaande video over het opmerkelijke natuurfenomeen.