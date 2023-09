Advocaten verdachten vergisontvoering Cruquius: 'OM puzzelt met bewijs'

De advocaten van de verdachten van de vergisontvoering, twee jaar geleden in Cruquius, eisen dat hun cliënten worden vrijgesproken. Ze vinden dat het Openbaar Ministerie (OM) onvoldoende bewijs heeft aangeleverd en de rechtbank met deze weinige 'puzzelstukjes' probeert te overtuigen.

De advocaten van acht van de tien verdachten begonnen maandag met hun pleidooien. Onder andere advocaat Guy Weski pleit dat het bewijs dat het OM aanlevert op zichzelf niet bewijst dat de verdachten daadwerkelijk achter de ontvoering van de 56-jarige Hoofddorper zitten.

In het proces, dat vorige week maandag van start ging, presenteerde het OM een grote hoeveelheid bewijs dat de verdachten betrokken waren. Er zijn niet alleen videobeelden en getuigenverklaringen, maar ook een overdaad aan DNA-bewijs. Het DNA is gevonden op onder andere mobieltjes, handschoenen, sigarettenpeuken en in een van de twee voertuigen die gebruikt werden voor de ontvoering.

Tot zeven jaar cel

Overtuigend, moet ook Weski toegeven, maar volgens hem niet genoeg om de verdachten op te veroordelen: "Het zijn sterke aanwijzingen, maar inzoomend op de belastende elementen is het niet voldoende voor wettig en overtuigend bewijs." Volgens Weski zijn het niet meer dan "puzzelstukjes waarmee het OM de rechtbank probeert te overtuigen".

Zo suggereert een van de andere advocaten, Laura Versluis, dat het DNA van haar cliënt ook via een simpele handdruk op de versnellingspook van de auto terecht kan zijn gekomen. Weski speculeert zelfs dat het OM door de aanzienlijke media-aandacht expres een - in zijn mening - te hoge strafeis heeft gesteld.

De tien verdachten hoorden vrijdag tussen de 5,5 en 7 jaar cel tegen zich eisen. Het proces, dat vorige week in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol begon en eindigt met de uitspraak op 20 oktober, is het sluitstuk van twee jaar onderzoek. Dit wordt door het OM 'Denali' genoemd. NH maakte eerder deze tijdlijn waarin het hele dossier terug is te lezen: