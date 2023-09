OM wil acht verdachten vergisontvoering Cruquius jarenlang de cel in: 'Kille daad'

Het Openbaar Ministerie heeft vanochtend in de rechtbank op Schiphol 5,5 tot 7 jaar cel geëist tegen acht van de tien verdachten van de vergisontvoering in Cruquius. De officier van justitie noemt de ontvoering een 'koelbloedig misdrijf'.

De officier van justitie benadrukte dat 'de ontvoering veel impact heeft gehad op het slachtoffer en zijn familieleden'. Dat slachtoffer is een 56-jarige man uit Hoofddorp, die op 5 augustus 2021 met gestolen auto's zou zijn klemgereden nabij de woonboulevard in Cruquius.

Hij werd aangereden, en vervolgens onder bedreiging van een vuurwapen met geweld in een bestelbus geduwd. Zijn kidnappers vertelden hem dat ze hem hadden ontvoerd omdat hij cocaïne had gestolen, maar later bleek dat ze niet de juiste persoon voor zich hadden. Ze lieten het slachtoffer gewond achter op straat, waarna hij bij een woning in Delft aanbelde en vertelde wat hem was overkomen.

Doodsangsten

"Het slachtoffer heeft dagenlang doodsangsten uitgestaan", aldus de officier. "Verdachten hebben op kille wijze uit pure hebzucht gehandeld en stonden geen seconde stil bij de impact van de ontvoering op het slachtoffer en zijn gezin." Afgelopen woensdag zei advocaat Richard Korver namens het slachtoffer dat hij de verdachten 'nooit zou kunnen vergeven voor wat ze hem en zijn familie hebben aangedaan'.

De zaak gaat maandag verder met pleidooien. In oktober staan nog twee verdachten terecht. De uitspraak volgt op 20 oktober.