Verdachten vergisontvoering Cruquius horen strafeis: hoe kwam het zover?

Het Openbaar Ministerie maakt vandaag bekend welke straffen zij eist tegen de tien verdachten van de vergisontvoering in Cruquius, meer dan twee jaar geleden. NH zet op een rij wat er is gebeurd: van de ontvoering van een onschuldige man in augustus 2021 tot de ontknoping van wat bij het OM bekendstaat als onderzoek 'Denali'.