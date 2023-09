Rook, maar geen vuur: brandweer rukt voor niks uit na melding bij strandtent Bloemendaal

Een opvallende melding bij de Bloemendaalse strandtent Woodstock vanochtend. Een voorbijganger die rook uit het paviljoen zag komen, dacht dat er brand in het pand woedde en alarmeerde de brandweer. Die ontdekte al snel na aankomst dat het loos alarm was.

De melding werd rond 7.40 uur gedaan, vertelt de Veiligheidsregio Kennemerland aan NH Nieuws. Nadat twee blusvoertuigen uit Zandvoort en Haarlem aankwamen bij de strandtent, hoefde de brandslang niet te worden uitgerold. De zaak was in de vroege ochtend een rookmachine aan het testen voor het eindfeest van dit seizoen dat vanavond plaatsvindt. De brandweermensen konden al snel weer terug naar de kazerne.

Afgelopen zomer wél brand in paviljoen

Woodstock staat nog in volle glorie in Bloemendaal, maar beachclub Bloomingdale ging in mei van dit jaar wel in vlammen op. De strandtent was door een zeer grote brand volledig verwoest. De horecaondernemers lieten weten 'verbijsterd en verdrietig' te zijn, maar gaven ook aan veel steun te hebben ontvangen van hun bezoekers.