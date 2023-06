Oorzaak brand Bloomingdale niet te achterhalen: 'Geen sprake van brandstichting'

De politie heeft het onderzoek naar de zeer grote brand bij strandpaviljoen Bloomingdale in Bloemendaal aan Zee afgerond. De conclusie is dat niet meer is vast te stellen wat de oorzaak is geweest.

"We hebben de oorzaak van de brand niet kunnen achterhalen. We kunnen brandstichting in ieder geval wel uitsluiten. Wat het dan wel is geweest, dat weten we niet. Het kan bijvoorbeeld een technische oorzaak zijn", aldus Roderick de Veen, woordvoerder van de politie.

Verder onderzoek

Voor de recherche zit het onderzoek er dus op. "Maar het kan zijn dat de verzekeraar bijvoorbeeld nog wel verder onderzoek wil verrichten. Die hebben weer andere belangen. Wij hebben in ieder geval willen vaststellen of er een strafbaar feit is gepleegd en dat is dus niet het geval", aldus De Veen.