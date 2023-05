Inzamelingsactie en steunbetuigingen geven buren van Bloomingdale hoop

Na de shock van zondag verkeren Roetert van Dijk en Sam Zadeh vandaag in een staat van verwarring. Hoe moeten ze verder na de verwoestende brand bij buurman Bloomingdale die ook hun trampolinepark ernstig beschadigde? Ze zijn niet verzekerd, dus draait het stel zelf voor de schade op. Een goedlopende geldinzamelingsactie op internet is op dit moment hun enige houvast.

Roetert van Dijk bekijkt de ravage. Fred Segaar/NH Nieuws

Roetert van Dijk hield zich de hele dag groot, maar aan het begin van de avond brak hij. De ravage nog maar eens inspecterend, zag hij in zijn ooghoek dat een groepje kinderen in zijn richting een handgemaakt hartjesgebaar maakte. "Dat was het moment dat ik het even niet meer had", zegt hij. "We hebben heel veel steunbetuigingen gehad, maar dit...."

Aan de lijn Wat hem en zijn vriendin Sam Zadeh tot dat moment overeind had gehouden, was de eindeloze reeks telefoongesprekken die ze voerden. Media, verzekeraars, zich als adviseur voordoende mensen, advocaten, de bedrijfsleider van Bloomingdale; de hele dag stonden ze mensen te woord. "Ik denk dat ons op de been heeft gehouden", zeggen de eigenaren van het trampolinepark dat in de nacht van zaterdag op zondag tienduizenden euro's schade opliep. Het is nu gesloten, juist op het moment dat het strandweer is.

Verwarring De telefoongesprekken die de in Haarlem woonachtige Roetert van Dijk vandaag voerde, brachten hem hoop, maar vooral ook verwarring. Zo zei een 'adviseur' dat hij de buurman aansprakelijk zou kunnen stellen voor de schade aan zijn parkje. Het logische telefoontje met de bedrijfsleider van Bloomingdale dat hij daarop liet volgen, gaf weer een heel ander inzicht. Van Dijk: "Hij zei me dat hij contact had gehad met zijn verzekeraar en dat die had gezegd dat ik hem niet aansprakelijk kan stellen." En zo ging het de hele dag door. Het is het spreekwoordelijke ritje in de emotionele achtbaan dat hij liever aan zich voorbij had laten gaan.

Roeters en Sam bij hun trampolines tegen het decor van het verwoeste Bloomingdale. Fred Segaar/NH Nieuws

De tientallen steunbetuigingen die ertegenover staan, verzachten de pijn. Dat Roetert en Sam niet verzekerd zijn en dus zelf opdraaien voor de schade aan hun trampolinepark, maakt indruk. De door de zus van Roetert begonnen inzamelingsactie staat pas sinds een dag online en tikt nu al de tienduizend euro aan. Dat is hoopvol, maar daarmee zijn ze er nog lang niet. Proriteit Hun prioriteit is het park heropenen. Daarvoor vraagt hij een stuk of tien vrijwilligers die een dag met een stanleymes de trampolines komen los snijden. Roetert: "Een enorm priegelwerk, maar met genoeg mensen kunnen we het in een dag fiksen. Een zeilmaker die ik heb gesproken, zegt dat hij het vervolgens snel kan repareren. Dus dat biedt hoop."