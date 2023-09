Geen koeien en geiten bij Landbouwdag in Alkmaar door opduiken blauwtongvirus

Bij de Landbouwdag in Alkmaar, aankomende woensdag, zullen geen koeien en geiten te zien zijn. Dit komt door het opduiken van het blauwtongvirus.

De organisatie laat weten dat er nog geen vervoersverbod geldt, maar dat de verantwoordelijke commissies 'geen onnodige risico's willen nemen' en dat daarom is besloten geen koeien en geiten tentoon te stellen. Het aantal besmettingen met het blauwtongvirus loopt de laatste weken op, nadat de laatste uitbraak in 2009 de kiem in werd gesmoord.

Het blauwtongvirus is niet besmettelijk, maar wordt overgedragen via knutten.

Landbouwdag

De Alkmaarse Landbouwdag wordt al 120 jaar georganiseerd in het centrum van de stad. Traditioneel gezien is op deze woensdag altijd een paardenkeuring, en kunnen mensen koeien en geiten bekijken.

De koeien en de geiten blijven dit keer dus thuis, de paardenkeuring gaat wel door. Ook is er een streekproductenmarkt en worden er oude en nieuwe trekkers tentoongesteld.