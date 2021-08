Landbouwdag Alkmaar ook dit jaar afgelast wegens coronamaatregelen

De Landbouwdag Alkmaar gaat net als vorig jaar niet door, zo heeft het bestuur van de organiserende Stichting Alkmaar Agrarisch Centrum besloten. Het is voor de organisatie niet mogelijk om alle activiteiten veilig te organiseren met de vereiste anderhalve meter afstand.

Of de anderhalve meter wordt losgelaten, wordt pas duidelijk op 20 september tijdens een nieuwe persconferentie van demissionair premier Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge.

Volgens de organisatie is er daarna onvoldoende tijd om de organisatie rond te krijgen voor de Landbouwdag, die op woensdag 29 september zou plaatsvinden. Ook speelt mee dat de Lappendag, die altijd tegelijkertijd plaatsvindt, dit jaar niet doorgaat in verband met de onzekere situatie.



De Lappendag en Landbouwdag worden normaal gesproken altijd op de laatste woensdag in september gehouden. De organisatie hoopt met Landbouwdag een brug te slaan tussen de stadsbewoners en de agrarische sector.