FC Volendam knokt zich naast Heracles Almelo en pakt zwaarbevochten eerste punt

FC Volendam is na zijn vijfde wedstrijd in de eredivisie eindelijk van de hatelijke nul af. De ploeg van Matthias Kohler speelde een alles behalve goede wedstrijd, maar knokte zich wel knap terug van een 0-2 achterstand. Dankzij doelpunten van Benaissa Benamar en Robert Mühren werd het in de slotfase 2-2.

Foto: FC Volendam-aanvoerder Damon Mirani zet een tackle in - PRO SHOTS / Vincent de Vries

Bij FC Volendam ontbraken de nieuwelingen Luke Le Roux, George Cox en Robin Maulun om verschillende redenen. Ook de niet wedstrijdfitte Xavier Mbuyama is nog steeds afwezig waardoor Damon Mirani en Benaissa Benamar wederom samen centraal achterin speelden. De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Heracles. Doelman Mio Backhaus bracht Milan de Haan in de problemen, waarna Mohamed Sankoh de bal van de middenvelder kon afsnoepen en om Backhaus heen ging. Gelukkig voor FC Volendam was Mirani net op tijd terug om in te grijpen. Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: FC Volendam-verdediger Josh Flint in duel met Mohamed Sankoh - Orange Pictures

Aan de andere kant was Calvin Twigt het dichtst bij een treffer. De kersverse international van Jong Oranje schoot een vrije trap rakelings over de lat. Vlak voor het verstrijken van de eerste helft nam Bryan Limbombe het Volendamse doel nog een keer onder vuur, maar Backhaus lag in de goede hoek waardoor het halverwege bij 0-0 bleef. Lamlendig verdedigen Na de thee moest FC Volendam al snel een doelpunt incasseren. Een vrije trap van Heracles werd niet goed weggewerkt waarna de bal bij Brian de Keersmaecker belandde. De Belgische middenvelder schoot hard en laag in de verre hoek. Een aantal minuten later was het opnieuw raak voor de bezoekers. Emil Hansson schoot vanaf de hoek van het strafschopgebied de bal schitterend in de rechter bovenhoek.

Zeefuik belangrijk FC Volendam ging in het laatste half uur naarstig op zoek naar de aansluitingstreffer. Deze kwam er in de 71e minuut nadat invaller Lequincio Zeefuik de bal uit een ingooi doorkopte richting Benamar, die van dichtbij binnen kon tikken: 2-1. Op wilskracht knokte FC Volendam zich in de slotfase uiteindelijk naast Heracles. Wederom kwam het doelpunt uit een standaardsituatie, een corner. Dit keer was Robert Mühren het eindstation. De Volendamse spits zorgde met zijn tweede treffer van het seizoen voor de gelijkmaker. Wedstrijd kort gestaakt Na de 2-2 van Mühren werden er meerdere plastic bekers op het veld gegooid waarna scheidsrechter Ingmar Oostrom het duel moest staken. Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Plastic beker op het veld - Pro Shots/Vincent de Vries

Na een korte pauze werden de laatste minuten van de wedstrijd afgemaakt. Hierin kreeg Navajo Bakboorkd namens de bezoekers een enorme kans op de winnende treffer. De vleugelverdediger schoot echter de bal kiezelhard op de lat. Aan de andere kant liet Mühren het na om FC Volendam in extremis de drie punten te bezorgen. Na goed werk van invaller Darius Johnson werd de poging van Mühren gekeerd door Heracles-doelman Michael Brouwer. Dankzij het punt klimt FC Volendam naar de voorlaatste plaats. Het heeft nu net als Almere City één punt, maar wel een beter doelsaldo. Volgende week speelt Volendam twee keer uit: achtereenvolgens tegen Ajax en PSV.