Milan de Haan tekent voor drie jaar bij FC Volendam

De Haan voetbalde tot zijn twaalfde bij vv Monnickendam en stapte vervolgens over naar de amateurs van RKAV Volendam. Pas in 2020 volgde de overgang naar de profs van FC Volendam. "Mijn debuut in de eredivisie was een droom die uitkwam", aldus de nu 19-jarige middenvelder. "Ik ben superblij om mijn eerste contract te mogen tekenen."

