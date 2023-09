Politie treft vernielde auto aan na melding steekpartij, verdachte aangehouden

Een woordvoerder van de politie laat aan NH weten dat de melding van de steekpartij om 14.50 uur binnenkwam. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Ook trof de politie een auto aan waarop flink is huisgehouden. De ramen zijn onder andere ingeslagen en de banden zijn lek. Ook zitten er flink wat deuken in. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt en wat de auto met de steekpartij te maken heeft.