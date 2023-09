Verdachte (20) dodelijke steekpartij Driehuis aangehouden, drugsconflict mogelijk aanleiding

De politie heeft vanmiddag een 20-jarige Haarlemmer opgepakt in verband met de fatale steekpartij in Driehuis van maandag. Daarbij kwam een 24-jarige man om het leven. De mannen zouden waarschijnlijk ruzie hebben gehad over drugs.

Maandagochtend rond 10.00 uur werd de 24-jarige man in een huis aan de Wolff en Dekenlaan in Driehuis neergestoken. Zwaargewond liep hij nog naar buiten, maar op de oprit van het huis zakte hij in elkaar en overleed. De dader vluchtte. Inmiddels is er dus een verdachte opgepakt.

Geruchten

Het is onduidelijk wat er zich eergisteren precies in het huis heeft afgespeeld. In het dorp gaan verschillende verhalen onder personeel en gasten van cafés rond. Zo zou het slachtoffer in de drugs hebben gezeten, er mogelijk uit hebben willen stappen, óf zijn opgewacht voor een wraakactie.

Alle geruchten lijken één gemene deler te hebben: mogelijke (drugs)handel zou een aanleiding voor de ruzie van afgelopen maandag zijn geweest. Zo kopte misdaadwebiste Crime Nieuws vanochtend: 'De man die in Driehuis om het leven kwam bij een steekpartij, blijkt te zijn geript van cali-wiet.'

Het 24-jarige slachtoffer zou handelen in Amerikaanse cannabis (Cali is een afkorting van de staat California). Bij de deal zou hij zijn beroofd, oftewel geript en neergestoken. Dat meldt de site 'op basis van bronnen en informatie'.

Een woordvoerder van de politie laat weten deze informatie nog niet te kunnen bevestigen. Wel laat het weten dat het onderzoek bij het huis aan de Wolff en Dekenlaan vanmiddag is afgerond.

Bloemen

In Driehuis heeft de moord een diepe indruk gemaakt. Verdrietige dorpsgenoten legden vanmiddag bloemen bij het huis, waar blauwe hekken omheen staan. Niet veel later werden de bloemen door familie en bekenden opgehaald.