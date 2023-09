Politie nog steeds op zoek naar dader van steekpartij Driehuis

De verdachte van de steekpartij in Driehuis is nog steeds niet gevonden. Bij dat incident kwam gisteren een 24-jarige man om het leven. "Het onderzoek is in volle gang, maar daar doen we geen mededelingen over", zegt woordvoerder Roderick de Veen van de politie.

De woordvoerder laat weten dat de politie ervan doordrongen is dat het incident grote impact op de buurt heeft. "Het is een rustige buurt, als er zoiets gebeurt, maakt dat natuurlijk diepe indruk", aldus de woordvoerder. Vooralsnog verloopt het onderzoek in stilte.

Het drama voltrok zich gisteren rond tien uur 's morgens in de rustige Wolff en Dekenlaan vlak bij station Driehuis. Wat de achtergrond van de dodelijke steekpartij is, is nog niet bekend.

Slachtofferhulp

Ook het feit dat leerlingen van het nabij gelegen Ichthus Lyceum de steekpartij zagen gebeuren, heeft de aandacht van de politie. "Slachtofferhulp is beschikbaar voor leerlingen die iets hebben gezien", zegt woordvoerder de Veen.

Hij benadrukt dat de hulp voor iedereen beschikbaar is. "De massale aanwezigheid van hulpdiensten is soms zo indrukwekkend dat mensen daar last van hebben, ook voor die mensen zijn er hulpverleners beschikbaar."

Het is niet duidelijk of er mensen van slachtofferhulp fysiek aanwezig zijn op de school. "De school pakt het ook zelf op en in samenspraak met de wijkagent wordt gekeken wat er nodig is", aldus De Veen.