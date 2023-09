Verzekeringsgeld senioren blijft uit na schade door ondergelopen parkeergarage Purmerend

Ouderen die begin augustus hun auto's onder water zagen staan in de parkeergarage van het seniorencomplex in Purmerend, krijgen voorlopig geen geld van verhuurder Intermaris. De verhuurder schrijft in een brief naar de bewoners dat er door de extreme regenval sprake is van overmacht en ze dus niet aansprakelijk zijn. Oudere bewoners vrezen nu een lange juridische strijd.

Evert Ruis van de bewonerscommissie zegt dat het merendeel van de bewoners hetzelfde lot trof. "Die krijgen alleen de sloopwaarde." Verhuurder Intermaris laat nu in een brief weten dat zij volgens hun verzekering niet aansprakelijk zijn voor de schade. Wel laten ze nog een onafhankelijke jurist naar de zaak kijken of dat klopt.

"Het is een enorme financiële strop", vertelt een bewoner van de flat tegen NH. Veel van hen zijn afhankelijk van een auto en hebben daarom een nieuw exemplaar moeten aanschaffen. Het water stond tot het spiegeltje, herinnert een bewoner zich. Omdat zijn auto negentien jaar oud was en slechts WA-verzekerd, kreeg hij er bijna niets meer voor terug.

Begin augustus regende het zo hard dat het water in de vijver achter seniorencomplex Triton in Purmerend hard steeg en via een rooster de parkeergarage in liep. 39 auto's raakten hierdoor total loss.

"We onderzoeken nu of de verzekeraar terecht de aansprakelijkstelling heeft afgewezen"



Han Leurink, directeur Wonen en Vastgoed van Intermaris, schrijft in de brief aan de gedupeerden dat hij zich de teleurstelling goed kan voorstellen. "We onderzoeken nu of de verzekeraar terecht de aansprakelijkstelling heeft afgewezen. Ook onderzoeken we of de gemeente Purmerend en/of het hoogheemraadschap aansprakelijk zijn."

Juridische strijd

Dat kan zomaar een juridische strijd worden die lang gaat duren, vrezen de bewoners. "Ze hopen dat de helft dood is dan hoeven ze dat niet uit te keren", is hun mening. Evert denkt niet dat het hoogheemraadschap of de gemeente vooraan in de rij gaat staan om het geld op te hoesten. "Ik reken nergens meer op, want ze schuiven het alle drie af", zegt een andere bewoner.

De garage is nog steeds dicht, omdat er geen nieuwe toegangspoortjes zijn. De verwachting is dat hij over twee of drie maanden weer open gaat.