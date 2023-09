Juicekanalen verspreiden nepnieuws op Noord-Hollandse scholen: "Zeer schadelijk"

Meerdere scholen in Noord-Holland hebben last van online roddelkanalen waarop leraren en leerlingen worden beschimpt. Scholen in Hoorn, Edam, Volendam en Haarlem hebben ouders via een brief gewaarschuwd voor dit tamelijk nieuwe fenomeen. Op de roddelkanalen worden onwaarheden verspreid, die volgens de scholen vaak een seksuele lading hebben. De scholen noemen de ontwikkeling 'zeer schadelijk'.

Het probleem speelt ook op twee Hoornse scholen. Het Atlas College en het Tabor College hebben ouders vandaag een brief gestuurd waarin ze melding maken van dit soort online geroddel. Ook het Don Bosco College in Volendam heeft last van de juicekanalen. In de brief beschrijven de drie scholen de werkwijze van de kanalen: "Er wordt in deze kanalen actief opgeroepen om roddels en onwaarheden over leerlingen en docenten te verspreiden."

Van der Flier: "De roddels zijn vaak op relaties gebaseerd." Ze schetst daarbij een fictief voorbeeld: "Bijvoorbeeld over Jan uit klas 3 havo, die in de kleine pauze heeft staan zoenen met Laura, terwijl zij een vriendje heeft."

De roddelkanalen zijn gebaseerd op de populaire Amerikaanse televisieserie 'Gossip Girl'. In die serie worden roddels verspreid via sociale media. De Noord-Hollandse scholen zien nu hetzelfde gebeuren: diverse zogenaamde juicekanalen verspreiden nepnieuws over leraren en leerlingen. De makers van deze kanalen gebruiken daarvoor het online platform TikTok. Op dit account worden leerlingen actief opgeroepen om roddels te melden.

De scholen zeggen de ontwikkeling 'zeer hoog op te nemen'. "Met betrokken leerlingen en ouders gaan we in gesprek. Als het nodig is, nemen we passende maatregelen."

De school geeft bovendien aan in contact te staan met de politie: "Als er strafbare berichten worden geplaatst, zullen we daarvan melding doen", aldus de scholen in de brief, die in het bezit is van NH.

Smaad en laster

Ook het ECL spreekt van mogelijk strafbare feiten, zoals smaad en laster. Volgens Van der Flier is het ECL niet de enige school die er last van heeft, zo kent de rector minimaal twee scholen in Haarlem en scholen in Amsterdam die er ook last van hebben.

De diverse scholen geven aan dat het onderwerp de komende weken een belangrijk onderwerp is tijdens de lessen. Van der Flier: “Op school hebben we mentorlessen ingericht. Want hoe meer ze in de fysieke werkelijkheid erover leren, hoe kleiner de kans dat ze online over grenzen gaan."

Bewustwording

Ook de scholen in West-Friesland en Volendam geven aan de komende weken in gesprek te gaan met leerlingen en ouders. Ook daar worden de mentorlessen ingezet om leerlingen bewust te maken van de gevaren van dit soort kanalen.