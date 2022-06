'Vreemdganger' exposed door nieuw Alkmaars juice-kanaal🧃: "Dit is pervers en schadelijk"

Een sociaal bommetje is deze week ontploft onder Alkmaarders. De nieuwe (anonieme) Instagram-pagina Juice Channel Alkmaar verspreidt roddels over stadsgenoten die vreemdgaan of dickpics sturen. Experts vinden het fenomeen middeleeuws, pervers en schadelijk voor Alkmaarders.

Eerst even uitleggen: roddelen is natuurlijk van alle tijden. En dat er over (semi) bekende Nederlanders in het publieke domein - in tijdschriften en op televisie - geroddeld wordt is ook niet nieuw. Juice-kanalen (juice is afgeleid van juicy, sappig) op Instagram bestaan iets korter.

Hier kunnen mensen tips of geruchten insturen over bijvoorbeeld een vreemdgaande zanger of coke-snuivende actrice. Dit wordt dan (soms zonder bewijs) gepubliceerd door het juice-kanaal. En er lijkt nu een nieuwe variant te zijn: publiekelijk juicen over mensen uit jouw éígen stad.

'Welk meisje zag het vreemdgaan van haar vriend door de vingers voor een reis naar Aruba? Vanavond reveal'. Het is één van de smeuïge posts van Juice Channel Alkmaar, dat een paar dagen geleden ineens werd opgericht en nu meer dan driehonderd volgers heeft.

NH Nieuws vraagt natuurlijk meteen wie er achter deze pagina zit: "Ik vertel het misschien in ruil voor juice. Maar voorlopig blijf ik nog even anoniem", is de reactie.

'Publiekelijk slachten'

Publicist Hans Schnitzler, die recent een boek uitbracht over de dominantie van technologie in de maatschappij en de schadelijkheid daarvan voor ons leven, noemt Juice Channel Alkmaar 'pervers'.

"Het doet me denken aan ketelmuziek in de middeleeuwen. Dan ging het hele dorp met pannen lawaai maken bij het huis van iemand die iets had gedaan dat volgens de publieke opinie een schande was."

Ook social media-specialist Sonja Loth spreekt klare taal. "Dit is Gossip Girl in real life. Publiekelijk slachten. Het rioolputje van social." Ze kende een juice-kanaal nog niet in deze stadse vorm, maar het doet haar wel denken aan de Whatsapp-groepen op scholen en Telegram-groepen.

"Daar wordt ook geroddeld en geshamed. Alleen dit is wel nog extremer, anoniem en wat mij betreft zou het ook niet moeten mogen." Maar waarom is iemand exposen of outen (een onthulling doen) op Instagram zo slecht?