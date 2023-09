Kwakelaars willen Greg's Snacks in dorpshart houden: "Het is een begrip"

Kwakelaars springen in de bres voor snackbarhouder Greg van Leeuwen van Greg's Snacks. De ondernemer zoekt een plek waar hij snacks kan verkopen zolang zijn pand in onderhoud is, maar de gemeente is volgens hem niet happig op een tijdelijke snackbar midden in het dorpshart.

Greg richtte zijn snackbar anderhalf jaar geleden op en was toen pas twintig jaar oud. In korte tijd groeide de eettent uit tot een groot succes. De jonge ondernemer wist vanaf het begin dat hij op een gegeven moment tijdelijk moest verhuizen, omdat het pand waarin de snackbar zit, wordt gesloopt en herbouwd.

Zelf zet Greg zijn tijdelijke snackkar dan ook het liefst lekker prominent op het Dorpsplein, maar de gemeente stelt hem steeds 'plekjes ergens achter in een wijk' voor. Ze vindt dat Greg eerst maar eens moet bewijzen dat Kwakelaars de snackbar het komende jaar in het dorpshart willen hebben. Dit peilt Greg nu met een petitie.

Nu zoekt de ondernemer een gunstige plek waar hij een container neer kan zetten van waaruit hij het komende jaar snacks kan verkopen. "Het dorpshart is net opgeschoond, waardoor wij heel slecht bereikbaar waren. Ik heb dus al vier maanden echt een kutomzet gedraaid", verklaart Greg aan NH waarom de nood voor een prominente plek hoog is. "Soms waren we gewoon helemaal niet bereikbaar en dat in de maanden mei tot september. Dan komen er altijd veel fietsers bij ons langs."

Veel Kwakelaars reageren enthousiast: in drie dagen is de petitie al ruim zevenhonderd keer ondertekend. Een deel van de ondertekenaars schrijft in een reactie waarom ze achter Greg staan. "De snackbar is een begrip in ons dorp De Kwakel. Een goeie jonge hardwerkende ondernemer. Als zijn lust en zaligheid zit hier in. De Kwakel en omstreken kan niet zonder Greg's Snacks", schrijft Lisette bijvoorbeeld.

Bamiblok met chilisaus

"Steun de kleine zelfstandige ondernemers. Die hebben in de de coronatijd genoeg verlies geleden", vindt Lydia. Toine 'vindt het belangrijk voor het dorp dat er een eettent is die centraal ligt.' "Vooral omdat er snel wat eten gehaald kan worden. Dit verhoogt de leefbaarheid van De Kwakel." Voor Thomas is de reden simpel: "Ik wil altijd zo dicht mogelijk bij ‘t dorp een bamiblok met chilisaus kunnen halen."

Het doet Greg goed dat zoveel Kwakelaars hem steunen. "Ik hoor in het dorp", zegt hij. Gemeente Uithoorn laat desgevraagd weten de petitie aan te moedigen en dat het Dorpsplein zeker nog een optie is.