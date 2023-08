Eigenaar mobiele snackbar blij met uitspraak over vaste plek: "Het was gewoon oneerlijk"

Natuurlijk is hij blij dat hij mag blijven. Marcel Atema van mobiele snackbar 't Edammertje heeft eindelijk na maanden weer eens goed geslapen nu de rechter hem gelijk heeft gegeven. Hij hoeft niet elke dag zijn snackbar te verplaatsen zoals de gemeente Edam-Volendam van hem eiste. "Maar was al die heisa nou nodig", vraagt hij zich af.

De stress liep zo hoog bij Marcel op dat hij een hartaanval kreeg en verschillende bypasses moest ondergaan. "Ik hoop nu echt dat ik wat rust krijg." Op facebook kreeg hij de afgelopen tijd vele honderden steunbetuigingen en ook vandaag weer komt menig klant en passant hem feliciteren. "Dat doet mij heel erg goed", zegt Marcel. Want wat hem het meest dwarszat en nog zit, is dat de mondelinge toezegging van een ambtenaar niet door de persoon zelf en ook niet door de gemeente is erkend. "Die ambtenaar was ook niet bij de rechtzaak. Achteraf gezien is het naïef geweest van mij dat ik met die mondelijke toezegging - dat ik hier op het parkeerterrein kon blijven - genoegen heb genomen."

De gemeente Edam-Volendam wilde voor Marcel geen uitzondering maken en hield daarom vast aan de verplichting dat mobiele foodtrucks elke avond van hun standplaats moeten. Degene die dat niet doet riskeert een boete van 3000 euro per dag. "Dan ben ik in een week failliet", zegt Marcel. En voor hem is het onmogelijk om tussen al die geparkeerde auto's zijn snackbar te manoeuvreren.

Dat is nu allemaal van de baan hoewel de gemeente nog wel in beroep kan gaan tegen de rechtelijke uitspraak. In een reactie zegt de gemeente het vonnis eerst grondig te gaan bestuderen. Marcel hoopt op een goede verstandhouding met de gemeente. "Mijn vergunning op deze plek loopt eind volgend jaar af maar ik sta ook open voor andere plekken.