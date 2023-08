Mobiele snackbar mag blijven, rechter geeft gemeente Edam-Volendam ongelijk

Volgens advocaat Bert Creemers springt de eigenaar van 't Edammertje, Marcel Atema, een gat in de lucht: zijn mobiele snackbar mag blijven staan. Gemeente Edam-Volendam was van mening dat de kar elke avond weggehaald zou moeten worden, maar daar steekt de rechter dus nu een stokje voor.

Het is voor Marcel Atema een zware tijd geweest. Door alle stress van de afgelopen jaren heeft hij een paar maanden geleden een hartaanval gekregen en moest daardoor verschillende bypassoperaties ondergegaan.

De ellende begon in 2017, toen hij zijn snackbar verloor in het centrum van Edam. Sindsdien had hij geen vaste plek meer. Tot hij zijn klanten kon verwelkomen op het parkeerterrein aan de Dijkgraaf Porschlaan. Hij vertelde eerder: "Een ambtenaar verzekerde mij dat ik hier kon blijven staan. Alleen bij hoge nood zou ik me moeten verplaatsen."

Dwangsom

Niets bleek minder waar te zijn, want de gemeente Edam-Volendam dwong hem met een dwangsom van 3.000 euro om elke avond te verplaatsen. Een wanhopige Marcel neemt advocaat Bert Creemers in de arm, want dat verplaatsen is volgens de heren onbegonnen werk en bovenal onterecht.

In onderstaande reportage vertelt Marcel over de situatie. Tekst gaat door onder de video