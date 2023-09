Zo onbetaalbaar is Amsterdam: overal in de stad huizen van meer dan een miljoen

Huizen in Amsterdam die voor één miljoen euro of meer van de hand gingen, stonden jarenlang op een kluitje bij elkaar in de buurten rondom het Museumplein en de grachtengordel. Maar door de aanblijvend hoge vraag gaan ook huizen buiten de ring en boven het IJ steeds vaker boven de miljoen van de hand. Data-onderzoek van Matrixian, uitgevoerd in opdracht van NH Nieuws, brengt in kaart in welke buurten de dure huizen van de stad te vinden zijn.

Het is het soort huis dat je eigenlijk verwacht aan een landweggetje in een dorpje ver buiten de stad. Maar het statige huis uit 1920 waar makelaar Jerry Wijnen de rondleiding verzorgt, staat toch echt in de Oostzanerwerf in Amsterdam-Noord. Vraagprijs: net onder de miljoen euro. "Het kan zijn dat-ie voor meer dan een miljoen weggaat, maar er moet nog wel het een en ander aan gebeuren. De markt zal het bepalen." De anonieme verkoper betaalde 44 jaar geleden 230 duizend gulden voor het huis. Ze zoekt nog naar een kleinere, gelijkvloerse woning; vermoedelijk wordt het Weesp.

Huizen die voor meer dan een miljoen van eigenaar wisselen - tot voor kort was dat ongehoord in Noord. Maar Wijnen kijkt er inmiddels niet meer van op. "Ik had nog even gekeken: in de afgelopen 12 maanden zijn er in deze buurt twintig woningen verkocht met een transactieprijs boven een miljoen."

Dat blijkt ook uit cijfers van Matrixian. Dit data-analysebedrijf brengt trends op de vastgoedmarkt in kaart. In opdracht van NH Nieuws vergeleken ze de miljoenentransacties van 2012 met die van 2022. "Tien jaar geleden stonden de miljoenenhuizen vooral in het centrum, Oud-West en Oud-Zuid", vertelt accountmanager Bart Meijer. "Maar als je kijkt waar huizen in 2022 voor een miljoen of meer werden verkocht, valt op dat dat ook steeds vaker gebeurt in Oost en in Noord. Die miljoenenhuizen staan nu door heel de stad."