Veel protest uit Hilversumse villawijk, maar huisartsenpraktijk komt er toch

De gemeente Hilversum geeft toestemming om een oud koetshuis in de villawijk Trompenberg om te laten bouwen tot gezondheidscentrum. Tot grote teleurstelling van buurtbewoners: bewoners in de wijk hadden veel kritiek op de plannen, onder meer omdat ze veel verkeersoverlast vrezen. Voor huisarts Bernard Leenstra geldt een heel ander belang: "Hilversum schreeuwt echt om een nieuwe praktijk", zegt hij.

Leenstra is één van de huisartsen die het pand wil laten ombouwen tot een nieuw gezondheidscentrum. "Er zoeken ongeveer 14.000 mensen een woning in Hilversum, maar daar tegenover staat geen enkele beschikbare huisarts", legt hij uit. In de villa zouden twee huisartsenpraktijken zich kunnen vestigen, daarnaast is er nog ruimte voor andere zorgvoorzieningen, waaronder een apotheek. Hij reageert dan ook enthousiast op het besluit van de gemeente. "Ik ben er klaar voor om daar te gaan 'doktoren'", vertelt hij. "Patiënten hebben dit echt nodig." Leenstra wijst bijvoorbeeld naar de ontwikkelingen van het Tergooiziekenhuis. "Die krijgen een mooie nieuwe, maar kleinere locatie. Alles is gericht op meer zorg op afstand. Huisartsen krijgen het hier dus sowieso nog drukker."

Recht tegenover de huisarts staan de bewoners van de villawijk Trompenberg. In september hingen zij al spandoeken op met de leus: 'Hier geen medisch centrum, dit is een woonwijk'. De beslissing van de gemeente valt dan ook rauw op hun dak. "We zijn zwaar teleurgesteld", laat Nicole van Toor uit de wijk Trompenberg weten. "We hebben 17 bezwaren ingediend en daar lezen we helemaal niks van terug. Waar staat de burgerparticipatie?", zegt ze. De buurtbewoners maken zich vooral druk om de drukte die er mogelijk kan ontstaan rondom het nog te worden gezondheidscentrum. "Er staan in de bouwplannen 27 stoelen ingetekend in de kantine. Dat terwijl er maar 14 parkeerplekken zijn." Volgens Van Toor zou de toestroom van patiënten voor een flinke toename van verkeer- en parkeerproblemen zorgen. "We zijn bang voor een enorm groot medisch centrum." Huisartsentekort Daarnaast stelt zij dat het pand veel beter gebruikt zou kunnen worden om starters te huisvesten. "In Hilversum hebben we ook een gigantisch woningtekort. Wat nou als je daar appartementen voor starters maakt?" Op de vraag of zij het woningtekort dus nijpender vindt dan het huisartsentekort antwoordt ze dan ook: "In onze wijk is geen tekort aan huisartsen."

Niet geheel onverwacht geeft Van Toor aan verdere stappen te willen ondernemen met haar buurt om de nieuwe bestemming van de villa van tafel te krijgen. De buurt is momenteel aan het kijken naar vervolgstappen. Beide partijen zeggen allebei toe ook vooral met elkaar in gesprek te willen. "Waar is de dialoog?", vraagt Van Toor zich af. Huisarts Leenstra lijkt daar hetzelfde in te staan. "Het nieuws is hartstikke vers, maar we kijken nu al hoe we met de buurt in gesprek kunnen blijven." Hij besluit door nogmaals duidelijk te maken hoe belangrijk deze huisartsenpraktijken voor Hilversum zijn. "Er is in de rest van Hilversum geen steen te koop, terwijl de wachtrijen bij huisartsen alleen maar groeien."