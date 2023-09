Maatregelen bij aankomende confrontaties tussen AZ en sc Heerenveen

Bij de aankomende editie van AZ - sc Heerenveen op 21 oktober is de helft van het uitvak beschikbaar voor fans van de Friese club. Dat betekent een capaciteit voor slechts 375 supporters. Deze beslissing is genomen door de lokale autoriteiten naar aanleiding van de ongeregeldheden bij de vorige confrontatie op 1 april eerder dit jaar.

Voor de supporters van sc Heerenveen is het alleen mogelijk om de wedstrijd op 21 oktober in Alkmaar met de georganiseerde busreis te bezoeken. Met eigen vervoer komen is dus niet toegestaan.

Vuurwerk

De wedstrijd tussen AZ en sc Heerenveen op 1 april werd ontsierd door vuurwerk dat Friese supporters op het veld gooiden. Scheidsrechter Jochem Kamphuis legde toen de wedstrijd na tien minuten al stil. Na een periode van tien minuten werd de wedstrijd wel weer hervat.

Tekst loopt door onder de tweet.