Dani de Wit zowel op als naast het veld belangrijk voor AZ

De middenvelder, die zich steeds meer laat gelden bij AZ, speelde vandaag zijn 150ste wedstrijd voor de club. Om dat te vieren werd hij al voor de wedstrijd in het zonnetje gezet. Uit handen van directeur Robert Eenhoorn kreeg De Wit een ingelijst shirt met 150 erop. "Zo'n shirt is leuk voor de collectie." Na de wedstrijd werd hij gekozen tot man of the match.

En dat was niet onverdiend. Met een doelpunt en een assist speelde Dani de Wit wederom een grote rol in de overwinning voor AZ thuis tegen Sparta, 2-0. Toch vond de nummer tien van AZ dat er meer in had gezeten. "We kwamen goed uit de startblokken, maar we maken het onnodig spannend in het laatste half uur."

