Razziaherdenkingstegels verdwenen: vandalisme, diefstal of iets anders?

Verdriet en schrik bij Mary Duinmeijer uit Velsen-Noord. Zeven van de veertien razziaherdenkingstegels aan het 16 april 1944-pad zijn verdwenen. De dochter van één van de overlevers van de razzia uit de Tweede Wereldoorlog kwam er maandag achter toen ze terugkwam van vakantie. "Ik krijg veel reacties, van potverdorie, moet dit nou? In Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest liggen ze nog gewoon, het gebeurt alleen in Velsen-Noord." Is het diefstal, vandalisme, of is er iets heel anders aan de hand? Bekijk onderstaande video.