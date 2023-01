Al drie razzia-herdenkingstegels uit Velsen-Noord in korte tijd kapot (gemaakt?)

De één na de andere herdenkingstegel met de naam van een razziaslachtoffer uit Velsen-Noord wordt kapotgemaakt of gaat stuk. Afgelopen week vond een trandelaar het derde afgebroken naambordje in korte tijd. Mary Duinmeijer van de Stichting Herdenking Deportaties 1944 wil dat de herdenkingstegels beter beschermd worden. Zeker de dertien tegels aan het '16 april 1944 pad', dat scooters nu gebruiken als afsnijroute.

Op de tegels staan de namen van jonge mannen die op die datum bij een razzia werden weggevoerd door de bezetter en nooit meer terugkwamen. Op de in totaal 35 stenen door heel Velsen-Noord zit een messing naamplaatje vastgeplakt met de naam van één van de mannen, meestal dicht bij waar zijn huis was of waar hij opgepakt werd.

Maar trandelaar (troep-opruimende wandelaar) Herman van Beusekom vond afgelopen week een afgebroken naamplaatje van één van de tegels.

Het lag in de bosjes bij buurtcentrum De Stek, 'alsof ie in de bosjes was gegooid'. Het plaatje hoort op een tegel ietsje verderop aan de Heirweg. Herman, afgelopen maandag in De Stek na een nieuwe trandelsessie: "Ik heb 'm opgeraapt en aan Mary gegeven. Ik weet dat zij met de stenen bezig is."

Losgewipt of -getrild

Dat is ze zeker, want het is niet de eerste steen in korte tijd die stuk is. Het is al nummer drie. Mary: "Twee anderen aan het 16 april 1944 pad zijn losgewipt of -getrild en in één zat een barst, alsof er met iets op geslagen is." Nu gaat voorzitter Horst Heydenreich ze herstellen 'en nog beter verlijmen', weet Mary.

Aan het 16 april 1944 pad zouden dertien herinneringsstenen eigenlijk veilig moeten liggen. Het tegendeel blijkt waar: fietsers en scooters gebruiken het pad en het olifantenpaadje ernaast om een flink stuk af te snijden naar de Concordiastraat.