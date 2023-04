Razzia in Beverwijk en Velsen-Noord volgens deze filmmaker 'best gedocumenteerde van Europa'

'Het is de best gedocumenteerde razzia van Europa', denkt filmmaker Roy Dames zelf over zijn vernieuwde documentaire Oorlog tot in het Graf, over de grootschalige razzia in Beverwijk en Velsen-Noord in 1944. Bovendien was de manier waarop het gebeurde 'een blauwdruk voor talloze andere razzia's, bijvoorbeeld in Rotterdam. Vanmiddag gaat de film in première. Dames: "Eigenlijk ga ik veel te lang door met dit project, maar ik doe het omdat ik denk dat het belangrijk is, en ik denk dat het weer kan gebeuren. Kijk naar Oekraïne."

Documentaire over razzia in première - NH Nieuws

Vandaag precies 79 jaar geleden, op 16 april 1944 werden bijna 500 mannen uit Beverwijk, Velsen-Noord opgepakt en weggevoerd naar Duitse werkkampen, als vergelding voor een dodelijke aanslag op een NSB'er in Beverwijk. De meeste mannen kwamen ruim een jaar later terug, en er werd niet meer over de verschrikkingen gepraat - tot pas veel later, toen ze al bejaard waren.

Dames is blij dat hij een paar van die mannen zo'n 11 jaar geleden heeft kunnen interviewen: "Nu kan je de documentaire niet meer maken: ze zijn allemaal dood." Maar via via duikelt de filmmaker nog steeds nieuw materiaal op: en dus verschijnt vandaag de tweede, opgepoetste en aangevulde versie van de eerder verschenen documentaire Oorlog tot in het Graf. Om twee uur vanmiddag is de première in de Beverwijkse bioscoop Cineworld.

'Met liefde, maar het houdt je arm'

De interesse van Dames in het onderwerp is niet vreemd: "M'n eigen vader heeft ook in een Duits strafkamp gezeten. Toen hij weer thuiskwam, zei mijn moeder: 'Toon, we praten niet meer over die ellende'. Daarna heeft ze het er tot haar dood over gehad."