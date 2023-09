Hogere prijzen schrikken fans niet af: run op kaarten voor Grand Prix F1 in 2024

De belangstelling voor de Dutch Grand Prix in 2024 is zó groot dat de organisatie het circuit meerdere keren had kunnen uitverkopen. Opvallend dit keer bij de run op tickets is het groeiend aantal aanvragen vanuit het buitenland. Ook toont het bedrijfsleven opnieuw veel interesse in hospitality-arrangementen. De race is net als dit jaar het eerste weekend na de zomerstop van de racekalender op 23, 24, 25 augustus.

F1-fans die kaarten hebben aangevraagd, krijgen deze week te horen of ze volgend jaar op de tribune mogen plaatsnemen. Wie geen kaarten bemachtigt, krijgt de kans er in 2025 bij te zijn. De toewijzing verloopt via loting. Op zowel vrijdag, zaterdag als zondag biedt het circuit plaats aan ruim honderdduizend toeschouwers.

Duurder

De run op kaarten voor het jaarlijkse feestje in de duinen maakt duidelijk dat F1-fans zich niet laten afschrikken door de hogere toegangsprijzen. De toegangsbewijzen zijn vijf procent duurder dan dit jaar, zo liet de organisatie onlangs weten. Dat betekent dat het goedkoopste ticket voor de race op zondag ongeveer een tientje duurder wordt. De prijs bedraagt dan 185 euro.

'Nieuwe energie'

Jan Lammers, sportief directeur van de Dutch GP, is blij met de onverminderde belangstelling voor het racespektakel. ''De vraag blijft eenvoudigweg vele malen groter dan het aanbod'', aldus de Zandvoorter. ''We zijn vijf tot tien keer overvraagd, afhankelijk van het soort kaarten.''

Contract loopt af

Het is niet vanzelfsprekend dat de Formule 1 na 2025 terugkeert in Zandvoort. Het contract met FOM (Formula One Management) loopt na dat jaar af. Het is dringen geblazen voor een plekje op de Formule 1-kalender. In 2024 is er een recordaantal van 24 races, waaronder opnieuw in China (Shanghai, 21 april). Door de coronapandemie is daar sinds 2020 niet meer geracet.