Nu al stormloop op kaarten F1 Zandvoort volgend jaar, bijna uitverkocht

De race van dit jaar moet nog gereden worden, maar er is al een enorme toeloop op kaarten voor de Dutch Grand Prix van vólgend jaar. Dat stelt sportief directeur Jan Lammers van de Dutch Grand Prix. Al bijna tachtig procent van de kaarten is verkocht stelt Lammers, die verder uitkijkt naar de laatste dag van het evenement.

De eerste twee dagen van de Dutch Grand Prix zijn goed verlopen, zegt sportief directeur Jan Lammers. Hij kijkt uit naar vandaag, de dag van de race. "Als je kijkt naar die tribunes: dan is dat toch waanzinnig. Het verschil met vorig jaar is dat die mensen kletsnat zijn. Maar je merkt er helemaal niets van, qua sfeer en enthousiasme."

Nederlanderschap

"Dat komt toch voort uit een stukje Nederlanderschap en die mentaliteit, dat zijn wij en dat is gewoon leuk", lacht Lammers. Ook in het buitenland kijken ze op naar de organisatie van de Dutch Grand Prix. "Mijn voormalige teambaas in de Formule 1, Joe Ramírez, is echt gepokt en gemazeld in deze wereld. Hij is nu in Zandvoort en kijkt hier echt zijn ogen uit. Die weet niet wat hij meemaakt. Uit zijn mond is dat natuurlijk een fantastische graadmeter."

Fanzone

Omdat er dit jaar geen Formule 3 race op het programma staat, is er volgens Jan Lammers meer tijd en ruimte om het publiek te vermaken met andere zaken. "Als je de dronebeelden van gisteren ziet van de fanzone, dan is het net of er een muziekfestival aan de gang is."

Vorig jaar werden meerdere vrouwelijke bezoekers onheus bejegend in het publiek. "Wij hebben ons professioneel laten adviseren", zegt Lammers. "98 procent van de bezoekers gedroeg zich keurig. Het is iets wat in de maatschappij gebeurt, daar heb je bij dit soort evenementen ook mee te maken. Maar iedereen moet hier lekker kunnen genieten. Daar doen wij ons best voor, maar het moet ook tussen de bezoekers onderling goed lopen. Maandagochtend kunnen we de stand opmaken."

Verbeterpunten

Op de vraag wat er nog beter kan aan de Dutch Grand Prix, moet Lammers even nadenken. "Vergelijk het met de poleposition van Max. Die vindt vast ook nog wel verbeterpuntjes na zo'n geweldig rondje. In het buitenland zitten ze al vol bewondering. De anderen circuitorganisaties zouden willen dat ze op dit niveau zaten. Maar over verbeteringen moet je gewoon nuchter nadenken. Dat kost niks."

Lammers gaat ervan uit dat Max Verstappen de race voor het derde jaar op rij gaat winnen. "Maar hij is menselijk. Bij de kwalificatie gleed hij er in de eerste ronde bijna van af. Ik zou zeggen: geniet van ieder rondje, want we weten niet hoelang we van hem kunnen genieten."

Volgend jaar

De race moet vanmiddag nog worden verreden, maar de belangstelling voor de Grand Prix in 2024 is nu al groot. Volgens Jan Lammers is zeker 70 tot 80 procent van de kaarten voor volgend jaar al verkocht. "Ik denk dat het heel erg de goede kant opgaat, ja."