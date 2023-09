Zaandam aA nl De magie van de Peperstraat in Zaandam: "Hier is het altijd feest"

Of er nou regen is of zonneschijn, bij de finish van de Dam tot Damloop in de Peperstraat is het altijd een dolle boel. Als sinds jaar en dag is de iconische finishstraat het unieke eindpunt van het grootste hardloopfeest van Nederland.

En ook afgelopen zondag was de 37e editie van de Dam tot Damloop weer een doorslaand succes. Duizenden lopers volbrachten de tien Engelse mijl (16,1 km) van Amsterdam naar Zaandam en kwamen veelal glimlachend over de streep. "Het is een fantastisch mooi feest hier", vertelt burgemeester Jan Hamming van Zaanstad. "Mensen komen hier graag en dit is ook de plek waar de Dam tot Damloop hoort te finishen."

"De Peperstraat is de Champs-Élysées van het hardlopen" Speaker Dam tot Damloop