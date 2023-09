Warme Dam tot Damloop op komst: "Vroegtijdig stopzetten laatste rode knop"

Waar het vorig jaar nog hevig regende tijdens de Dam tot Damloop, wordt er voor dit jaar een warme zonovergoten editie voorspeld. Bij met name de recreatieve lopers, die later op de dag starten, kan dat voor problemen zorgen. Le Champion, de organisatie achter de loop, heeft al de nodige voorzorgsmaatregelen genomen.

Daarmee doet de komende editie al een beetje denken aan de voorlaatste, die van 2019. Ook toen werden temperaturen van rond de 25 graden gemeten.

Dat bleek voor sommige sporters toen veel te heet te zijn. Aan het begin van de middag besloot Le Champion de loop stil te leggen. Ruim 4000 hardlopers die nog moesten beginnen, mochten niet meer starten.

Laatste rode knop

In een poging te voorkomen dat er nu opnieuw lopers oververhit raken zijn de tijdmetingen al geschrapt, om te ontmoedigen dat deelnemers te hard gaan lopen. Daarnaast worden er extra drinkposten en koelbaden langs het parcours geplaatst. Er zit ook meer tijd tussen de verschillende startmomenten, waardoor de hulpdiensten meer tijd en ruimte hebben om medische hulp te kunnen bieden.

Ook het vroegtijdig beëindigen van de race behoort nog tot de mogelijkheden. "Dat is een laatste rode knop waar je nog op kan drukken als er geen andere uitwegen meer zijn", zegt racedirecteur Jan-Willem Mijderwijk tegen NH Sport. "Maar met de maatregelen die we hebben genomen hopen we dat voor te zijn."

Toch sluit Mijderwijk dat scenario dus niet uit. "Dat gebeurt als de zorg het echt niet meer aankan. We willen voorkomen dat we gebruik moeten maken van de reguliere zorg. We huren de zorg in en met die mensen moeten we het eigenlijk gewoon doen. We zijn positief over een goede afloop, maar het is wel iets wat onze zorg heeft."

Afsluitingen

De Dam tot Damloop start op de Prins Hendrikkade, vanwaar de hardlopers via de IJ-tunnel naar Noord lopen. Net als de Nieuwe Leeuwarderweg zijn deze wegen op zondag van 7.00 uur tot 17.30 uur afgesloten.

Ook is het niet mogelijk om met de auto via het Waterlooplein en Doelensluis het centrum in te rijden. Voor deze straten geldt van 07.00 tot 17.30 uur een inrijverbod richting Rokin en het Damrak. Verkeer dat zich al binnen het afgesloten gebied bevindt, kan via de Paleisstraat, Rokin en de Vijzelstraat het centrum verlaten.

De Dam tot Damloop is zondag live te volgen op AT5. 's Ochtends vanaf 10.00 uur is te zien hoe de topatleten het doen, 's middags vanaf 13.00 uur volgen we de recreatieve lopers.