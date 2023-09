Oeps: gemeente Alkmaar maakt per ongeluk 236.000 euro over aan nepdirecteur

Naar aanleiding van de fraude heeft de gemeente direct intern onderzoek gedaan. “Medewerkers zijn onder druk van de indiener van de valse factuur te snel tot betaling overgegaan en hebben de fraude te laat ontdekt”, is de verklaring.

‘Steeds groter probleem’

Het is bij wethouder Schouten niet in de koude kleren gaan zitten. “Digitale criminaliteit is een steeds groter probleem, ook in Alkmaar. Veel mensen schamen zich als ze slachtoffer zijn geweest van deze vorm van criminaliteit. Het kan iedereen overkomen, zelfs dus de gemeente. En natuurlijk baal ik daar enorm van.”

De gemeente zegt daarom actief campagne te voeren om dat taboe te doorbreken. “Door aangifte te doen en ervaringen te delen, kunnen we elkaar waarschuwen en voorkomen dat meer mensen slachtoffer worden van deze vorm van fraude.”

Ondanks de grove fout, stelt de gemeente dat er in de bedrijfsvoering “direct de juiste maatregelen zijn getroffen tegen nieuwe pogingen van CEO-fraude”. Of er ook daadwerkelijk aangifte is gedaan, heeft de gemeente nog niet bevestigd.

Phishing mail

In december 2020 ging het ook flink mis toen een medewerker van de gemeente op een phishing mail klikte. Daardoor kwam gevoelige informatie en de persoonlijke gegevens van honderden Alkmaarders op straat te liggen.