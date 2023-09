Aaien verboden! Keurmerk diervriendelijkheid voor kinderboerderij Zuid-Scharwoude

'Oudere dierendag' was dit jaar in Zuid-Scharwoude een extra groot feest: Kinderboerderij De Beestenboel ontving namelijk een keurmerk voor hun diervriendelijkheid. Al lijkt dat misschien vanzelfsprekend, vrijwilliger Alice de Rooij legt uit dat dit lang niet altijd het geval is.

Foto: Diervriendelijke kinderboerderij - Mayra van der Drift

Vrolijke muziek uit de boxen, gejuich van kinderen en wat geblaat van de schapen op de boerderij omdat het 'oudere dierendag' is. Deze dag is in het leven geroepen door comité Dierennoodhulp, omdat dieren volgens hen recht hebben op een mooie oude dag. Bij De Beestenboel zijn er genoeg van die oude besjes: schaap Bessie van zestien is de oudste en het boegbeeld van de boerderij. Knuffelen verboden De leerlingen van basisschool De Wijde Veert staan te trappelen om de dieren te aaien, maar precies dat is niet de bedoeling. Om te voldoen aan het keurmerk moet er aan een aantal eisen worden voldaan. Een daarvan is dat met name prooidieren zoals konijnen en cavia's niet opgetild en geknuffeld mogen worden. Daar krijgen de dieren namelijk veel stress van. Roos (9) baalt daar wel van: konijnen zijn nu net haar lievelingsdieren. Gelukkig voor haar is de hoop op aaien niet helemaal verloren, als de dieren zélf naar haar toekomen, mag het wel. Bekijk hieronder de video over de uitreiking.

Diervriendelijke kinderboerderij - NH Nieuws

Goede voorbeeld geven De Beestenboel is dus één van zes kinderboerderijen in Nederland die het keurmerk heeft gekregen. Dit komt doordat dieren niet gefokt worden, bepaalde dieren niet mogen worden geaaid, en ook zitten konijnen en cavia's in hokken waar ze zich kunnen afzonderen van bezoekers. Hiermee hoopt de Rooij een goed voorbeeld te zijn voor andere boerderijen om ook veranderingen aan te brengen. Want: als er één schaap over de dam is, volgen er meer. Respect voor dieren Sandra van de Werd van comité Dierennoodhulp is in ieder geval blij met De Beestenboel en hun goede voorbeeld. Kinderboerderijen kunnen volgens van de Werd een hele mooie functie hebben om te laten zien hoe je met respect met dieren omgaat. Van de Werd: "Een dier moet je niet enkel geboren laten worden als schattige attractie om het daarna van de hand te doen of te doden. Dat is respectloos. Zo gaan we immers ook niet om met onze huisdieren. Dieren willen net als mensen ook prettig oud worden."